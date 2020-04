SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

POUVOIR ADJUDICATEUR

Commune de M’tsamboro

place Hôtel de ville

97630 M’TSAMBORO,

Téléphone : (+33) 02 69 62 19 50,

Fax : (+33) 02 69 62 19 50

Code NUTS : FRY5

https://www.mairie-mtsamboro.fr

Point(s) de contact : HACHIME Soibirdine

Courriel : soibirdine.hachime@mairie-mtsamboro.fr

Adresse du profil acheteur :

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet

à l’adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l’adresse : https://www.e-marchespublics.com

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

Services généraux des administrations publiques

OBJET DU MARCHÉ

Marché de maitrise d’eouvre pour la Construction d’une médiathèque à M’TSAMBORO

Numéro de référence : 20/ST/2020/MTZ

Code CPV principal :

Descripteur principal : 71335000

Descripteur supplémentaire :IA36

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71335000, 44115000

Description des prestations :

Créer un nouveau genre d’équipements culturels allant au-delà de la traditionnelle bibliothèque, ayant un nouveau mode de configuration en termes de fonctions et

d’activité, faire du lieu un vrai pole de vie, d’échange, de rencontre et de mixité sociale dont la culture est le poumon. Le projet s’étend sur 654 m2 de surface utile.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS :

Détaillés dans l’avis de concours et règlement joint sur la plateforme.

Information relative à la profession

La participation est réservée à une profession particulière : oui

Indiquer profession :Architecte ou groupement d’architecte à minima

Type de concours

Restreint

Nombre de participants envisagé : 3

Critères d’évaluation des projets :

Détaillés dans l’avis de concours et règlement joint sur la plateforme.

Date limite de réception des projets ou des demandes de participation :

22 Mai 2020 à 11:00

Date d’envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés :

12 Juin 2020

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation : français

Une prime sera attribuée : oui

Le montant de la prime hors TVA allouée à chaque concurrent sera de 10 200 euros.

Les modalités de suppression ou réduction de la prime dans le cas d’offres incomplète seront fixées dans le règlement du concours.

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 Mamoudzou

Téléphone : (+33) 02 69 62 19 50,

Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Adresse internet :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr .

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS :

15 Avril 2020