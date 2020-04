Augmentation des hospitalisations pour cas de dengue

"Pour l'instant, la dengue nous inquiète plus que le covid-19", avait déclaré Dominique Voynet à la presse dans matinée. Et à la lecture des chiffres, on comprend pourquoi.

La préfecture de Mayotte dénombre depuis le début de l’année 2020:

– 3163 cas de dengue confirmés (ce chiffre ne prend en compte que les patients qui ont consulté leur médecin et pour lesquels une confirmation biologique a été obtenue)

– 292 hospitalisations dont 19 patients admis en réanimation et 60 % des hospitalisations ont été recensées en maternité

– 12 décès (dont 5 à domicile)

“De nombreuses personnes ont renoncé à consulter leur médecin. De nombreuses autres n’ont pu bénéficier de tests pendant cette période, alors même qu’elles présentaient des symptômes typiques de la dengue. Le nombre des personnes réellement atteintes – dans tous les villages, sans différenciation d’âge, de profession ou de milieux de vie – est donc très largement supérieur aux cas biologiquement prouvés”.

La pénurie de répulsif et le retard de distribution des moustiquaires est notamment en cause, “mais l’épidémie de dengue est également très marquée à La Réunion”, avançait la directrice de l’ARS.

La préfecture invite à “la mobilisation de tous pour limiter l’augmentation des cas graves et d’hospitalisation.

La lutte contre la dengue continue dans le contexte de coronavirus

Devant la progression du nombre de personnes touchées par la dengue, l’ARS a décidé de renforcer dans les jours à venir les équipes engagées dans les quartiers fortement impactés par la dengue. En cette période d’épidémie de coronavirus, les protocoles d’intervention des équipes de la lutte anti-vectorielle ont été adaptés et sécurisés pour garantir le respect des recommandations en matière de distanciation sociale.

Appliquons les bons gestes pour se protéger des piqûres de moustiques !

– Utilisez des répulsifs et des moustiquaires pour vous protéger des piqûres, et continuez à vous protéger même malade pour que les moustiques ne contaminent pas votre entourage.

– Videz les poches d’eau stagnante autour de votre habitation et couvrez les réserves d’eau.

– Ramassez les déchets autour de la maison, jetez les dans une poubelle et couvrez les pneus.

– En cas d’apparition de symptômes (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue), prenez du paracétamol, surveillez votre température et continuez de vous protéger des piqûres de moustiques (moustiquaires et répulsifs) pour éviter de contaminer votre entourage. – Si les symptômes persistent après 5 jours, et si vous avez peur de vous déplacer, appelez rapidement votre médecin.

Les gestes de prévention réalisés par tous peuvent permettre de limiter des co-infections Dengue/Covid-19 susceptibles d’affaiblir les personnes fragiles, et préserver le système de santé mobilisé actuellement autour de ces deux épidémies.