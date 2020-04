Accompagnement des entreprises et des artisans à Mtsamboro

Ouverture d’un point d’information et d’accompagnement des entreprises et des artisans à la Maison France Services de la commune de Mtsamboro à Hamjago

Pour accéder aux dispositifs de l’Etat, du Département, de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) et d’autres partenaires comme les chambres consulaires, Mtsamboro

met en place une aide aux entreprises et aux artisans de la commune.

Un point d’information et d’accompagnement est mis en place au sein de la salle multimédia de la Maison France Services de la commune de Mtsamboro à Hamjago, qui est équipée de postes informatiques, d’une connexion internet et d’une imprimante.

“Les équipes de la Direction politique de la ville et de la Maison France Services se mobilisent pour assurer à ceux qui en ont besoin une aide à la connexion et à la complétude des formulaires. Nos agents sont à la disposition des entreprises et des artisans pour les informer sur les aides existantes en lien avec les acteurs institutionnels qui les ont mis en place (Etat, Département, CSSM, Chambres consulaires etc…).

Dans un souci de protection du personnel et de régulation des affluences des visiteurs, vous pourrez y être accueilli sur rendez-vous en contactant les deux numéros suivants, du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 :

– Fixe : 0 269 62 10 04,

– Mobile : 06 39 69 57 84.

Il appartient à tous les acteurs économiques concernés de saisir cet outil de proximité que la commune met à leur disposition.”