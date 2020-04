Dispositifs interministériels de soutien aux familles

La crise épidémique que traverse l’ensemble des territoires français a un impact très important sur le quotidien de nombreuses familles. Le ministère des outre-mer et le Secrétariat d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé mettent en place des aides directes.

Annick Girardin et Christelle Dubos constatent que dans les 5 départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte), « les mesures de confinement et la fermeture des établissements scolaires ne permettent plus aux enfants d’accéder à la cantine et de bénéficier de tarifs adaptés à leurs besoins ».

Mayotte avait tenté de lancer des actions pour que la Prestation d’aide à la restauration scolaire (PARS) ne soit pas perdue pour les élèves qui bénéficient de collations en période scolaire.

La ministre des Outre-mer lance un mot d’ordre sur l’ensemble des 5 départements d’outre-mer : « Pendant toute la période de la crise sanitaire et tant que les établissements scolaires resteront fermés, la prestation d’aide à la restauration scolaire versée par les Caisses d’allocations familiales (CAF) aux établissements pour contribuer aux frais de cantines sera versée directement aux familles ultramarines éligibles à l’allocation de rentrée scolaire, soit sous forme d’une aide financière, soit sous la forme d’une aide alimentaire directe. »

La somme se monte à 10 millions d’euros sur les 5 DOM et concerne 349.000 jeunes ultramarins scolarisés en école maternelle et primaire, collège et lycée.

Les CAF de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, et la CSSM à Mayotte, « auront en charge la mise en place de cette aide qui sera versée dans les prochains jours ».

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé le versement le 15 mai prochain d’une aide exceptionnelle de solidarité à destination des foyers en difficultés, et plus particulièrement des familles. Cette aide sera de 150€ pour un foyer percevant le RSA ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à laquelle s’ajoute 100€ par enfant à charge. Par ailleurs, l’ensemble des familles bénéficiant des aides au logement (APL) bénéficiera d’une aide de 100€ par enfant à charge.