Covid-19 : 9 nouveaux cas, portant à 254 malades déclarés, répartis sur l’ensemble de l’île

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 254

Hospitalisations en cours au CHM : 22, dont 6 patients en réanimation

Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 117 (46 % des cas confirmés)

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 1800 tests ont été pratiqués par le laboratoire du CHM. 83 tests sont actuellement en cours de réalisation.

Répartition par commune des personnes malades et guéries parmi les cas diagnostiqués positif au 17 avril 2020

On peut voir sur la carte ci-dessus que l’ensemble de l’île est impactée à plus ou moins grande échelle. Les anciens clusters sont visibles, Bandrélé et Petite Terre, où l’on compte désormais davantage de personnes guéries que de malades déclarés. On imagine que de nombreux cas contacts sont en observation.

Mamoudzou semble rester un point chaud, avec autant de personnes malades que de guéries, notamment dans le personnel soignant.