Covid-19 : 12 nouveaux cas, portant à 245 le nombre de malades déclarés, dont 6 en réanimation

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 245

Hospitalisation au CHM : 22, dont 6 patients dans le service de réanimation

Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 117 (48 % des cas confirmés)

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 1700 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Le bulletin-informations-covid-20-17-04-20 de l’ARS différencie les signes entre les deux virus, dengue et Covid-19.

Equipes mobiles sur le terrain auprès des cas positifs à domicile

Depuis plusieurs jours, des équipes mobiles de l’ARS composées de médecins et d’infirmiers (français et shimaoré) se déplacent au domicile des patients COVID + dont l’état de santé est stable et qui ne nécessitent pas d’hospitalisation.

Leurs missions consistent à :

– Vérifier l’état de santé du patient et lui rappeler les gestes barrières à adopter strictement pendant toute la durée de la contagion (porter un masque, ne pas partager le lit avec une autre personne, se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon, tousser dans son coude et surtout s’auto surveiller et appeler le 15 en cas d’aggravations des signes (essoufflements)

– S’assurer que le milieu de vie du patient est propice à un isolement strict

– Interroger l’entourage sur les conditions et les habitudes de vie. Des tests de dépistage pourront, éventuellement, être proposés à la famille proche et au voisinage, dans certaines situations.