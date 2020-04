Procédure adaptée (articles L.2123-1, R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique)

ACHETEUR PUBLIC :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST (3CO)

1444, avenue Zoubert Adinani,

Annexes techniques de Mroalé

97680 TSINGONI

Contact : DGA en charge du développement du territoire, à l’attention de M. Mohamadi Adamou. E-mail : dgadet3co@gmail.com ou m.adamou@3co-mayotte.fr

OBJET DU MARCHÉ ET DESCRIPTION DU MARCHÉ :

ELABORATION D’UN SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET D’ACCUEIL D’ENTREPRISES

PROCÉDURE :

Le marché est passé selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique. La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

LIEU(X) D’EXÉCUTION :

Le territoire de la Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) composé de cinq communes : CHICONI, SADA, OUANGANI, TSINGONI ET M’TSANGAMOUJI.

LIEU D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :

Le dossier de consultation complet peut être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : http://www.marches-securises.fr

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

29 mai 2020, à 12h00 (heure de Mayotte) sur le site Internet : http://www.marches-securises.fr

CRITÈRES DE CHOIX :

Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles seront jugées suffisantes seront analysées.

Les offres seront analysées et classées au regard des critères valeur technique (60 %), délai de réalisation (30%) et prix (10 %).

Le prix est analysé au regard du prix forfaitaire proposé, la valeur technique au regard du mémoire technique remis par l’entreprise.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à l’adresse et aux coordonnées ci-dessus.

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION :

17 avril 2020.