Une vidéo par semaine pour connaître les tortues

Oulanga na Nyamba lance la sensibilisation en ligne

La pandémie de Covid19 ne freine pas les efforts de sensibilisation de l’association Oulanga na Nyamba ! L’association rend ses connaissances sur les belles tortues marines accessibles à tous en les partageant en ligne durant la période de confinement.

Tout savoir sur les tortues marines

Oulanga na Nyamba, engagée déjà depuis plus de 20 ans pour la préservation des tortues à Mayotte, a décidé de ne pas baisser les bras en cette période compliquée. Cette semaine l’association lance son « Tuto Tortues » pour maintenir ses actions de sensibilisation auprès de la population de Mayotte avec les moyens existants.

Le « Tuto Tortues » est une série de 25 vidéos de sensibilisation que l’association Oulanga Na Nyamba met à disposition à tous. L’objectif majeur de cette initiative est le partage de connaissances avec l’ensemble de la population de Mayotte pour sensibiliser les tout petits et les grands à l’importance de préserver notre riche lagon et ses habitants, dont les tortues.

Chaque semaine, jusqu’à la fin de cette année scolaire, l’association rendra accessible de nouvelles petites vidéos sur sa chaîne YouTube. Les vidéos sont destinées à tout le monde, et tout particulièrement aux familles qui relaient aux instituteurs en ces temps de confinement. Diffusion large et gratuite Les « Tuto Tortues » sont mis à disposition gratuitement à tous. Ils peuvent être utilisés par le personnel de l’enseignement, les parents, les associations et toute autre structure qui souhaite aider à transmettre nos messages de sensibilisation. Il suffit de suivre le lien de la chaîne YouTube de l’association.

L’équipe de l’association serait reconnaissante d’obtenir des retours sur l’utilisation des supports, notamment pour estimer le nombre de personnes touchées par ces diffusions. Évidemment, les supports en ligne ne remplaceront pas à terme les interventions de sensibilisation que l’association réalise en temps normal auprès des écoles et ses multiples partenaires. Ainsi, les animateurs de l’association seront heureux de vous rencontrer en présentiel une fois que les conditions le permettront. S’adapter, c’est progresser L’association espère aider un maximum de personnes à passer cette période compliquée en enrichissant notre quotidien avec des informations sur l’exceptionnel patrimoine naturel de notre île.

Le temps de confinement est aussi l’occasion de remettre en question la relation actuelle entre l’Homme et la nature dont il dépend entièrement. Le « Tuto Tortues » représente pour l’association l’apport de sa petite pierre à l’édifice gigantesque que le monde devra construire pour sortir de cette crise et prévenir les changements globaux qui nous attendent. Nous sommes convaincus qu’en nous soutenant mutuellement, nous allons nous dépasser, pour ressortirons encore plus fort de cet événement que subit le monde actuellement.

Contacts : Association Oulanga na Nyamba

16 Rue de la Mairie Pamandzi, 97615

Tél : 06 39 65 55 34/ 06 39 66 77 06

Mail : oulanga.nyamba@gmail.com

Site web : oulangananyamba.com

YouTube : Oulanga na Nyamba