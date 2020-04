Un Collectif de citoyens demande le rapatriement des étudiants mahorais de métropole

Lors de son allocution télévisée, le président de la République a précisé que la reprise pour l’enseignement supérieur ne se ferait « pas avant l’été ». En conséquence, il faut les rapatrier, appelle le Collectif d’Estelle Youssouffa, « ils sont actuellement confinés dans le plus grande détresse ».

Le Chef de l’Etat a annoncé ce lundi 13 avril des aides supplémentaires pour les étudiants, en particulier pour les familles originaires des DOM-TOM, « nous demandons que ces aides soient consacrées à l’organisation du retour des étudiants et à la couverture des frais inévitablement engagés par les jeunes depuis le début du confinement. » Evidemment avec respect de la quatorzaine à l’arrivée, « ils pourront continuer les cours à distance ».

Les Crous fermés, la restauration universitaire n’étant plus assurée, et « issus de milieux très modestes, de nombreux étudiants se sont davantage enfoncés dans la précarité financière à cause de la rupture de l’activité économique du pays provoquée par le confinement », à la suite de la fermeture des activités à temps partielles qui leur permettaient de financer leurs études. Notamment dans les restaurants.