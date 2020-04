Un clic pour du gel

Un site participatif a été créé par deux jeunes diplômés des Arts et Métiers à Paris, pour localiser les pharmacies dotées, en métropole comme en outre-mer, nous apprend outre-mer360.com.

Votre question est simple, « où trouver du gel ? », c’est également le nom du site, « chacun est invité à déclarer la disponibilité ou non de gel hydro-alcoolique dans son officine de quartier, ce qui permet un recensement précis et juste des stocks », expliquent ses créateurs. Un clic sur sa pharmacie, et vous renseignez les autres utilisateurs. Une plateforme qui enregistrera également les masques quand ils seront généralisés à toute la population.