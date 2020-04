Encadrement de la distribution de pétrole à Kawéni

La vente de pétrole lampant enfin régulée. La station Total de Kawéni s’est dotée de barrières entourant la pompe de pétrole lampant, et une association est venue épauler la distribution de bidons, en faisant le va et vient entre les acheteurs, toujours massés à l’extérieur des barrières, et le pompiste.

En face de Sodifram, un système de barrière allongeant la file est mise en place, sur les deux points de distribution des deux cuves de 1000 litres, comme en a informé le préfet. Il y en a 4 au total. Les clients restent massés mais les point de distribution sont protégés. Le pétrole lampant y est vendu au même prix qu’à la station Total, 0,72 euro le litre, le prix fixé au 1er avril.