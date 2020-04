Un cas positif au Covid-19 parmi les ressortissants français rapatriés des Comores

Cela faisait partie de annonces de la ministre des outre-mer, sur recommandation du Conseil scientifique : tous les voyageurs placés en quatorzaine à l’entrée sur un territoire, seraient testés.

Une quatorzaine “jadis décriée principalement par un occupant au RSMA”, glissait le préfet évoquant les voyageurs de retour de Madagascar, “dont on a amélioré les conditions, et qui montre bien son utilité puisque nous avons appris ce matin la positivité au Covid-19 de ce citoyen français de retour des Comores.” Il a été écarté lors de son arrivée à l’aéroport, et n’a donc pas séjourné au RSMA.