Aide alimentaire : distribution de colis collation au conseil départemental et à Dzaoudzi-Labattoir

Lors de la séance plénière du 3 avril, les élus du Département ont voté un fonds d’aide spécifique “aux publics les plus vulnérables, personnes âgées, en situation de handicap, en grande précarité ou isolées”, comme l’a voulu le président du CD.

Il a ainsi été créé et abondé d’un montant de 2 millions d’euros. Cette enveloppe a été répartie en deux parts de 900 000 euros pour les mois d’avril et de mai, 200 000 euros étant affectés à la Croix Rouge Française, en charge de la continuité de l’aide.

Une collaboration avec les Centres communaux d’action sociale (CCAS) et des associations de proximité habilitées à intervenir dans les foyers en difficultés, a permis d’identifier les plus fragilisés dans les 17 communes de Mayotte.

L’attribution de ces denrées alimentaires de première nécessité aux plus démunis s’effectuera sous forme de paniers ou de bons alimentaires (d’une valeur unitaire d’environ 110 euros). “La généralisation de la crise nécessite plus que jamais une mutualisation des ressources du territoire pour faire face aux effets de l’épidémie”. Au total, ce sont plus de 6 700 foyers qui vont bénéficier de ces distributions, qui débutent le 16 avril dans des délais exceptionnels (signatures de conventions et versements des subventions réalisés) grâce à la mobilisation des services départementaux et territoriaux.

Une distribution qui doit “respecter les gestes barrière et les distances physiques”. « Face à la crise les Départements, qui incarnent, avec les Communes, la proximité de l’action publique, sont en première ligne, tout particulièrement sur le front sanitaire et social. Dans ce contexte singulier, les Départements sont plus que jamais mobilisés pour assurer une continuité de service public et d’accompagnement, notamment en direction de nos concitoyens les plus fragiles » rappelle l’Association des départements de France, dont Mayotte est membre. Le Conseil départemental s’inscrit pleinement dans cet état d’esprit de mobilisation face à cette crise inédite.

Dans l’objectif de soutenir les familles dont les enfants bénéficient de la collation scolaire, la commune de Dzaoudzi-Labattoir va mettre en place la distribution de colis collation une fois par semaine à partir de vendredi 17 avril 2020.

Le maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, informe les parents d’élèves qui bénéficient de la collation scolaire à venir la récupérer chaque semaine dans l’établissement où est scolarisé leur enfant selon le programme ci-dessous :

• Lundi – groupe scolaire 1 :

• Ecole élémentaire Abdoul Madjid ABDALLAH (LAB3) ;

• Ecole élémentaire Juliette BEBE (LAB4) ;

• Ecole Mohamed HOUMADI dit « Kichou » (T17) ;

• Mat. Ali BACO CHABA (badamier) ;

• Mat. Said COMBO YACOUT (Moya) ;

• Mercredi – groupe scolaire 2 :

• Ecole élémentaire Laza MZE (LAB2) ;

• Ecole élémentaire Imrane ADAM (LAB7) ;

• Mat. Ousseni BOINA (Totorosa) ;

• Ecole élémentaire Boura CHADOULI (LAB5) ;

• Vendredi – groupe scolaire 3 :

• Ecole élémentaire Ali SAIN FUNDI (LAB6) ;

• Maternelle Alice PICOT (LAB6)

Les horaires de distribution sont dans le tableau joint.

Il est rappelé que seuls les parents sont autorisés à venir chercher la collation. Il est à noter également que les collations non distribuées ne feront pas l’objet d’un rattrapage la semaine suivante.

La distribution se fera dans le respect des mesures de distanciation sociale donc le non-respect des gestes barrière entraînera l’arrêt de la distribution des colis collations.