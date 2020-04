Plateforme locale d’aide aux entreprises à Chirongui

Dans ce contexte de crise sanitaire, pour soulager les entreprises qui pâtissent du confinement, l’Etat, le Département, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) et d’autres partenaires ont d’ores déjà déployé différents dispositifs permettant d’accéder à des aides ou prêts financiers, de reporter et d’étaler les échéances sociales et fiscales…

Afin d’aider les entreprises de la commune à accéder à ces dispositifs de soutien, la ville de Chirongui a souhaité proposer aux entreprises de sa commune un accompagnement individualisé et personnalisé.

Depuis une semaine, quatre agents de la commune s’attèlent à prendre contact avec les artisans, commerçants et entrepreneurs pour dresser un état des lieux de leur situation, à l’aide d’un questionnaire d’enquête, recenser les problématiques auxquelles ils font face et s’efforcent de trouver des solutions en mobilisant les aides ou dispositifs mis en place.

Afin de compléter cet accompagnement, deux numéros sont désormais actifs pour que les entreprises puissent elles-mêmes contacter la Ville :

• Pour les entreprises du bâtiment et travaux publics : 0639 69 62 10

• Pour les autres entreprises de la commune : 0668 13 91 96

Nos agents seront à la disposition des entreprises pour les informer sur les aides en cours mais également pour réaliser le montage des demandes d’aides et faire les démarches à leur place.

Pour que demain nous soyons tous prêts à relever Mayotte, ne restez pas seuls avec vos difficultés et appuyez vous sur nous.