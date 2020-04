Covid-19 : 10 cas supplémentaires, portant à 217 le nombre de malades déclarés, dont 69 guéris

Il ne faut pas baisser la garde et respecter le confinement et les gestes barrière. Alors que le nombre de nouveaux cas est en baisse dans l'ensemble des outre-mer, il reste encore élevé à Mayotte.

Situation sanitaire (Chiffres en évolution)

– Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 217

– Hospitalisation au CHM : 20, dont 3 patients dans le service de réanimation

– Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 69

– Décès : 3

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, près de 1500 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Lirebulletin-informations-covid-17-14-04-20

Arrivée des renforts de la réserve sanitaire

Comme annoncé, des renforts de la réserve sanitaire arrivent aujourd’hui à Mayotte, indique l’ARS: “Biologistes, pharmaciens, infirmier(e)s, médecins, … viennent prêter main forte aux personnels soignants de l’île pour faire face à la fois à la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, mais également dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue qui touche l’île depuis plusieurs mois.

Ces réservistes ont tous été testés au Covid-19 avant leur départ de Paris et le seront à nouveau lorsqu’ils quitteront Mayotte. A leurs arrivées, la quatorzaine ne s’appliquera pas mais des mesures de prévention spécifiques et les mesures d’hygiène standards devront être strictement respectées :

– le port d’un masque chirurgical pendant la totalité du temps de travail

– la prise de température deux fois par jour

– la mise à l’écart immédiate en cas d’apparition de symptômes

Cellule D’écoute Psychologique au CHM

– L’actualité liée à l’épidémie Covid-19 vous angoisse ?

– Vous vivez mal le confinement ? Vous ou l’un de vos proches êtes malades et vous avez des inquiétudes ?

– Vous êtes épuisé par le stress que vous vivez au travail ?

📞 Appelez le : 02.69.63.65.30 7j/7 de 8h à 20h

Des psychologues, psychiatres et aides-médico-psychologiques sont à votre écoute, en français, shimaoré et kibushi.