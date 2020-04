A Koungou, une élue demande la tenue d’un conseil municipal d’urgence

A Koungou, l’opposition s’agite. Conseillère municipale de Koungou, et candidate aux municipales, Echati Moussa Mroivili reproche au maire son inaction, malgré ses « interpellations incessantes, notamment téléphoniques ».

L’élue reproche au maire Assani Saindou Bamcolo de ne pas avoir communiqué auprès de la population « sur les gestes et les mesures à adopter » pour éviter la propagation du virus, et « gestes barrières, confinement et accompagnement de la population en situation de précarité pour l’accès à l’eau et à l’aide alimentaire, entre autres… »

Echati Moussa Mroivili demande la convocation d’un conseil municipal d’urgence, par téléconférence ou la visioconférence, « pour mettre sur pied une stratégie communale de gestion de crise afin de faire face collectivement à cette situation inédite », dans un contexte de prolongement du confinement au 11 mai, et de « l’approche du mois de Ramadan ».

Nous ne sommes plus ou pas encore, en période de campagne, mais l’élue ne manque pas d’arguments, puisqu’elle déplore de n’avoir jusqu’à ce jour reçu aucune invitation à échanger sur les propositions à formuler auprès de la population, « Monsieur le maire, cette crise sanitaire est exceptionnelle et sans précédent. Des petites mesurettes ici et là ne sont pas adaptées sur la gestion de cette dernière. D’ores et déjà la gestion sur les colis d’aide alimentaire serait nulle, au ressenti de la population. Il se trouve que beaucoup de familles en difficulté ne perçoivent pas du tout ces colis ».

Echati Moussa Mroivili appelle enfin à « une gestion et une coordination efficaces des actions ».