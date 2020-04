Nouvelle date butoir au 11 mai pour la fin du confinement, avec un plan de réouverture progressive

Lors d'une allocution télévisée très attendue ce lundi, le président de la République a notamment prolongé le confinement jusqu’au 11 mai et annoncé la réouverture progressive des écoles, crèches, collèges et lycées à partir de cette date. L'enseignement supérieur devra attendre la mi-juillet. Les lieux accueillant du public devront encore attendre.

La date du 11 mai ne sera retenue comme le début d’un déconfinement partiel que “si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir”. Des évolutions technologiques sont en cours, “Comme une application numérique dédiée qui pourra dire si on a été en contact avec une personne contaminée“.

D’autre part, à cette date, le contrôle de la maladie sera améliorée, “nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes.” Et à cette date, chaque Français pourra se procurer “un masque grand public”, qui pourrait être obligatoire en certaines circonstances.

Les lieux accueillant du public, restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle resteront en revanche fermées, les festivals seront annulés jusqu’à mi-juillet au moins. «La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine», a indiqué Emmanuel Macron.

Une aide financière sera débloquée pour les plus modestes, et les plus vulnérables sont incités à rester confinés à cette date du 11 mai.

Enfin, les frontières avec les pays non européens resteront fermées “jusqu’à nouvel ordre”.

Un plan global sur l’après 11 mai sera proposé par le gouvernement “d’ici 15 jours”.