Saïd Omar Oili: “On peut à nouveau payer son carburant en liquide !”

Il a montré les poings, le président de l'association des maires. Et a obtenu gain de cause: le habitants vont de nouveau pouvoir payer en liquide leur pétrole lampant et l'essence.

Depuis le début du confinement, il n’était plus possible d’acheter son carburant qu’en payant en carte bancaire. Nous avions révélé cette difficulté, qui posait notamment de gros problèmes aux pécheurs. La direction de Total nous avait indiqué vouloir éviter les regroupements des pécheurs désireux de recharger leur carte au siège de Majicavo, en ayant mis en place un dispositif de virement.

Seul maire élu au premier tour, et donc toujours président de l’association des maires de Mayotte (AMM), Saïd Omar Oili, nous explique avoir relayé le problème au préfet de Mayotte, “mais aussi à François Baroin, le président de l’Association des Maires de France (AMF), pour qu’il fasse pression sur la direction locale de Total”.

“Je pensais que cela avait été réglé, mais ce matin, en me rendant à la station de Petite Terre, je vois que rien a bougé, il faut payer en carte bleue.” L’élu monte le ton, “j’ai rappelé le préfet en lui indiquant que j’allais bloquer l’accès à la route d’accès à Total, ceint de ma ceinture d’élu. C’est inconcevable de demander de payer en liquide à une population peu bancarisée et en pleine crise sanitaire et économique ! Surtout que les banques ne jouent pas le jeu et refusent parfois l’ouverture de compte.” Rappelons que dans ce cas, l’Institut d’Émission des Départements d’outre-mer (IEDOM) doit débloquer la situation.

Une pression qui aura payé selon lui, “je viens de recevoir un appel de la Directrice générale de Total qui m’a indiqué que, dès la semaine prochaine, la situation sera débloquée, et que tout le monde pourra payer son carburant en liquide.”

L’édile a un autre combat en cours, “celui de l’accès à l’eau pour tous”: “J’ai demandé que les cartes des bornes fontaine puissent être rechargées dans les Douka bé, j’espère qu’on va y arriver.”

Des petites victoires qui sont des grands pas pour ceux qui galèrent au quotidien pour alimenter leurs familles.

A.P-L.