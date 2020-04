Pâques à la maison : « Ce confinement, c’est l’inverse de l’enfermement », pour le curé de la paroisse

« Depuis quatre semaine, je dis la messe du samedi soir seul dans la petite chapelle, et le dimanche, j’ouvre l’église, j’allume toutes les lumières, et je déroule la cérémonie comme si elle était pleine, en union de pensée avec les paroissiens et le monde entier ». Les religieux aussi sont en confinement et le père Bienvenu Kasongo, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, n’y déroge pas. Et en cette période pascale, il le transcende même.

Ce week-end, les Chrétiens du monde entiers fêtent la Résurrection de Jésus, l’incarnation de Dieu pour guider les Hommes dans la compréhension de leurs pêchés et vers leur rejet : « Crucifié, Il est ressuscité 3 jours après, comme l’avaient prédit les prophètes. L’événement ‘résurrection’ est fondateur de notre foi chrétienne, car si le Christ n’était pas ressuscité, nous prierions pour quoi ? »

Les messes à distance sont d’actualité depuis le 15 mars, quand le père Bienvenu, anticipant le confinement, a annoncé que l’église serait dorénavant fermée pour prévenir de tout rassemblement. Depuis, il ‘maile’ les feuilles de messe des dimanches aux paroissiens, « malgré le confinement, la vie continue sous forme spirituelle et non plus physique, car la religion n’est pas dans le paraître mais dans chacun de nous. »

« Jésus n’est plus confiné dans son tombeau »

Cette dissociation entre le spirituel et le corps, quoi de mieux pour illustrer Pâques ! « A l’époque, après la mort de leur Maître sur la croix, les disciples d’Emmaüs étaient découragés, enfermés en eux-mêmes, et où les apôtres de Jésus sont envahis par la peur, et restent confinés au cénacle. Et Jésus vient vers eux, avec les mots de paix et de pardon, car il vient tout reconstruire. »

Le parallèle est tout trouvé avec le contexte planétaire : « Ce confinement nous oblige à nous arrêter, à une introspection. A prendre conscience que nous devons apprécier la vie, mais en se demandant comment on la vit avec les autres. Réaliser qu’on aime sa femme, son mari, ses enfants, avec beaucoup plus de temps consacré pour eux. On contacte la famille même éloignée, pour prendre de leurs nouvelles, c’est l’inverse de l’enfermement ce confinement ! C’est un moment de paix, mais aussi de travail intensif, pour certains. Que l’on soit Chrétiens, musulmans ici, ou que l’on ne croit pas, chacun prie à sa manière.»

Et l’ingrédient final, sans quoi ce serait « invivable », « c’est l’humour ! Ça permet de gérer le confinement, pour qu’il ne devienne pas un poids. » Il glisse d’ailleurs dans son homélie, « Jésus-Christ n’est plus confiné, emprisonné dans le tombeau ».

Non confinées, les cloches vont s’envoler

Les chrétiens ont commencé à vivre la période de Pâques avec les 40 jours du Carême, qui s’est terminé ce Jeudi Saint, ce 9 avril au soir. « Actuellement, nous célébrons le Triduum pascal, qui comprend le Jeudi Saint, le Vendredi Saint de la passion avec la mort de Jésus sur la Croix, le Samedi Saint, avec la veillée pascale pour célébrer la résurrection du Christ jusqu’au dimanche soir. » Le Lundi de Pâques, férié, symbolise seulement l’Octave de Pâques, les huit jours qui suivent le dimanche de Pâques où l’on célèbre les mêmes prières que le jour de Pâques. Lire Chemin de Croix (10 avril 2020)

Pour suivre la messe, il est possible de demander les feuilles au père Bienvenu, bienvenukasongo.yahoo.fr, en prenant note des horaires, messe à 18h ce vendredi, veillée à 19h ce samedi, et messe à 9h30 les dimanche et lundi, pour la commencer chez soi en même temps. Consulter la messe de Dimanche 12 Avril 2020(Pâques)« D’ailleurs, samedi, je sonnerai les cloches au moment de la veillée ».

La tradition veut justement que des cloches parcourant les cieux, laissent tomber des œufs en chocolat dans les jardins que vont débusquer les enfants. Car même si elles sont confinées cette année, elles ont toutes une autorisation de déplacement dérogatoire !

Anne Perzo-Lafond