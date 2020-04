Protection de l’enfance, le 119 encore méconnu à Mayotte

Plus que jamais en période de confinement, protéger les enfants est une priorité.

C’est la raison pour laquelle le parquet de Mamoudzou, en particulier le parquet des mineurs a tenu a rappeler son engagement aux côtés du Département.

“Le parquet de Mamoudzou et le conseil départemental de Mayotte rappellent qu’ils restent particulièrement mobilisés dans leur mission de protection de l’enfance en cette période d’état d’urgence sanitaire. Ils sont conscients que cette situation peut à bien des égards renforcer les situations de dangers auxquelles peuvent être confrontés les mineurs (difficultés accrues d’accès aux soins, à l’alimentation, à l’éducation, aux institutions, aux écoles et associations, etc.). Ils sont par ailleurs conscients que les restrictions de la vie quotidienne imposées par l’état d’urgence sanitaire peuvent accroître les difficultés de repérage et de signalement du danger.

A ce titre, le parquet de Mamoudzou et le conseil départemental de Mayotte rappellent que tout mineur en situation de danger, ou toute personne ayant connaissance d’une telle situation, peut composer le numéro de téléphone 119 « allô enfance en danger ».

Cette ligne téléphonique gratuite fonctionne 24h/24 et 7jours/7, y compris en outre mer et donc à Mayotte.”