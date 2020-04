Les gestes barrière en trois langues

Le Conseil Départemental de Mayotte à travers la Délégation de Mayotte à La Réunion a élaboré des supports (vidéos et fiches pratiques) en français, shimaoré et kibushi, les langues maternelles de Mayotte.

Ces supports ont été transmis aux partenaires institutionnels et associatifs et sont à la disposition de tous, sur la page Facebook de la Délégation de Mayotte à La Réunion.

La solidarité et l’entraide – la musada en shimaoré – sont des valeurs essentielles de la société mahoraise. C’est pourquoi l’équipe de la Délégation de Mayotte à La Réunion, les fédérations et les associations œuvrant dans tous les domaines sont mobilisés, ensemble, pour venir en aide aux aînés, aux familles dans le besoin et aux plus fragiles…

En cette période de crise sanitaire due au Covid-19, le Conseil départemental de Mayotte saisit l’occasion pour témoigner son soutien et sa solidarité aux peuples de l’océan Indien.