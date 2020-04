Les allers-retours du Mistral entre Mayotte et La Réunion

Après avoir débarqué la semaine dernière un sous groupement tactique embarqué composé de 66 militaires du 2ème régiment d’infanterie de Marine, du régiment d’infanterie chars de Marine et du 6ème régiment du génie, en appui des légionnaires du DLEM, il a rallié La Réunion ce vendredi 10 avril.

« Cette escale technique a pour objectif majeur le chargement de fret à destination des autorités locales mahoraises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Au total, ce sont près de 350 palettes constituées de plus de 200 tonnes d’eau et de denrées alimentaires, de masques et autres matériels sanitaires qui seront transportées à bord du Mistral », informe les Forces Armées de la Zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI). On ne sait pas à quel public s’adresse l’eau embarquée, l’installation de rampes d’eau ayant été annoncée pour les plus démunis, sur une île où l’eau du robinet est parfaitement potable.

Le porte-hélicoptères amphibie Mistral et la frégate Guépratte repartiront dès lundi 13 avril 2020 pour rejoindre Mayotte et livrer le fret embarqué en fin de semaine prochaine, soit vers le 17 avril.