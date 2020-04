Prudence Créole va faire un don de 500.000 euros pour les hôpitaux de La Réunion et Mayotte

Prudence Créole, compagnie d’assurances “historique” à Mayotte, a annoncé un don de 500.000 euros aux hôpitaux de la Réunion et Mayotte à travers la Fédération Hospitalière de France (FHF).

Les deux établissements hospitaliers, en première ligne dans la zone Océan Indien, pour accueillir les personnes atteintes du Covid-19 qui bénéficieront du don sont :

Centre Hospitalier Régional Félix Guyon de Saint-Denis (La Réunion)

Centre Hospitalier de Mamoudzou (Mayotte)

La FHF accorde une donation globale de 3 millions d’euros afin de contribuer aux besoins d’urgence de 38 établissements hospitaliers en première ligne pour accueillir les patients atteints du Covid-19 en Métropole et dans les DOM-TOM.

Créée en 1924, la FHF réunit plus de 1.000 établissements publics de santé (hôpitaux) et plus de 3.800 structures médico-sociales (maisons de retraite et maisons d’accueil spécialisées autonomes).