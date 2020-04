Environnement: une vieille grenade défensive parmi les déchets à La Réunion !

Alors qu’un salarié de l’entreprise de tri Cyclea était occupé à séparer les déchets qui défilaient sur le tapis de tri ce mardi 7 avril au Port (La Réunion), il alertait sur la présence d’un objet ressemblant à une grenade.

Alors que les armées sont actuellement mobilisées dans le cadre de l’opération Résilience, le groupe d’intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs (GrIN NEDEx) des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a immédiatement été alerté.

Le responsable de la chaîne de tri avait déjà fait évacuer ses installations avec l’officier de police judiciaire responsable du périmètre de sécurité. Le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) arrivait peu de temps après.

Les FAZSOI rapportent que l’objet a été identifié : “Il s’agit d’un modèle de grenade défensive française historique. Une zone de destruction est préparée à proximité du lieu de découverte et la munition est détruite à 14h35”.

Plus de peur que de mal donc, et le tri à pu reprendre avec des objets… plus conventionnels !