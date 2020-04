Crise dans l’aérien : le PDG d’Air Austral s’adresse aux voyageurs

“Chez Air Austral, nous n’aurions jamais imaginé devoir un jour vous inviter à mettre en suspens vos projets de voyages”, les premiers mots de la lettre de Marie-Joseph Malé aux ex passagers de sa compagnie font craindre le pire. Mais non, si “Air Austral doit faire face aux dures réalités de l’impact économique, qui touche actuellement de plein fouet, les compagnies aériennes au niveau mondial”, le PDG d’Air Austral le dit, “Nous tiendrons bon, pour vous.”

Alors que seule la ligne Réunion-Paris est maintenue à un rythme bihebdomadaire, ajoutée au pont aérien au même rythme vers Mayotte, l’information était aussi de contacter les hypothétiques passagers qui auraient réservé leurs voyages, “Si nos équipes sont actuellement extrêmement sollicitées, soyez assurés de leur constance et énergie, pour vous aider dans vos démarches et traiter au fur et à mesure l’ensemble des demandes. Elles sont nombreuses, nous avons pu en recevoir jusqu’à 11 000 par jour, et nous faisons actuellement notre possible pour y répondre au plus vite.”