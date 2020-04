Covid-19 : 2 nouveaux cas, portant à 186 le nombre de malades déclarés

Situation sanitaire

o 186 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte dont 37 professionnels de santé et 7 femmes enceintes

o 15 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 4 dans le service de réanimation

o 38 patients sont officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes)

o 2 décès sont à déplorer chez des personnes dont l’état de santé était extrêmement fragile

Difficile de savoir si l’infléchissement du nombre de cas avérés est lié à moins de dépistage, la directrice de l’ARS ayant indiqué que le dernier bâton du graphique représentant le dernier jour de prélèvement n’était pas représentatif, et est fait l’objet d’une remise à jour quotidienne. Une évolution dans la représentation statistique, plus évocatrice, a été annoncée.

Comment se transmet le coronavirus COVID-19 ?

Le coronavirus se transmet par des gouttelettes de salive lors d’une discussion, d’éternuements ou d’une toux. Un contact étroit avec une personne malade est donc nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre, en l’absence de mesures de protection. Même si ce virus est très contagieux, il ne peut pas vivre tout seul dans l’air.

Comme la dengue, le COVID-19 est une maladie qui guérit, chez la plupart des gens, en quelques jours avec du repos. Le confinement ne soigne pas la maladie mais il évite d’être exposé au virus et de le transmettre. En cas de fièvre non tolérée et de douleurs, le paracétamol est recommandé (en respectant la dose prescrite par le médecin). Aucun traitement spécifique contre le coronavirus n’a fait preuve de son efficacité et de sa sécurité à ce jour.

L’automédication est proscrite. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens semblent, par exemple, aggraver l’infection. En cas de doute, il est recommandé de demander l’avis à son médecin.

Consulter le bulletin-informations-covid-15-09-04-20