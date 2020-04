Le pont aérien en action

Comme promis, le B787-8 d’Air Austral assure la livraison de fret sanitaire, puisqu’il a atterri ce mardi à 13h sur la piste de Pamandzi, en provenance de La Réunion. Il était à moitié chargé « de réactifs », très attendus pour pratiquer les tests de dépistage au Covid-19, et « des médicaments pour l’hôpital », nous indique l’ARS. Mais il livrait également des produits alimentaires, le frais périssable qui ne sont habituellement transportés que par voie aérienne. Il repartait ensuite pour La Réunion avec des malades à évasaner.

Mais ce mardi se posait également un CASA de l’armée de l’air, qui transportait 1,4 tonne de fret dans le cadre de l’opération Résilience annoncée par le président de la République, qui alloue les forces armées en soutien à la population, notamment des territoires ultramarins. C’est dans ce cadre que le Champlain a livré ce lundi une citerne de 20.000 litres d’oxygène liquide et 1.000 litres d’alcool pur à destination de l’hôpital.

« Le chargement, composé de plus d’une tonne de solution hydro alcoolique (mise à disposition par la distillerie Isautier, implantée sur l’île de La Réunion) mais également de masques et de gants, est destiné à la Plateforme d’intervention régionale (PIROI) de la Croix Rouge française et au Conseil départemental de Mayotte », indique le communiqué des FAZSOI.

Le Département a en effet réceptionné 900 litres d’alcool pour élaborer du gel hydroalcoolique, en direct d’une rhumerie de La Réunion, mais les masques ne sont pas encore d’actualité, « nous sommes en train de chercher une solution pour les acheminer », explique le vice-président Issa Abdou. Le Service des Transports Maritimes (STM) et les PMI seront dotées prioritairement, “avant le déploiement progressifs des distributeurs dans les lieux publics”.

Anne Perzo-Lafond