Dessine-moi le combat contre l’épidémie mondiale

Les élèves du collège Halidi Sélémani de M’Gombani ont été conviés à créer une réalisation à partir des technologies numériques interactives. Les réalisations ont été envoyées uniquement par l’espace numérique de travail aux enseignants et enseignantes d’arts plastiques.

Les dessins sont destinés à l’ensemble des personnels de santé et à toutes les personnes assurant une continuité des services sur le territoire. L’établissement prévoit d’exposer l’ensemble de ces œuvres sur la façade du collège.

“Le Rectorat de Mayotte félicite cette belle initiative et tient à remercier très sincèrement tous les acteurs impliqués dans la continuité des différents services de Mayotte, le C.H.M., l’A.R.S., la Préfecture, les forces de l’ordre, les médias locaux, les enseignants et enseignantes, etc.