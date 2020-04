Chaque jour à la tâche contre les deux virus qui touchent l’île, la dengue et le Covid-19, les soignants sont remerciés par le président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Mayotte.

Ils sont applaudis tous les soirs à 20h en métropole, une image du soutien du pays entier à son personnel soignant. Mettant leur vie privée entre parenthèse pour protéger conjoint et enfants, et ne comptant par leurs heures, ils voient leur « professionnalisme » et leur « implication institutionnelle » mise en évidence par le vice-président du Département.

Issa Abdou voit au-delà de la crise actuelle, qui va laisser des séquelles sur l’ensemble du système de santé, « dans les prochaines semaines, la poursuite de vos efforts et de votre mobilisation sans faille seront nécessaires afin de continuer d’assurer la continuité et la qualité des soins ».

