Guerre du Covid-19: le collectif des citoyens interpelle les représentants de l’état sur l’état des troupes et des stocks

Reflétant les interrogations de la population, et estimant être en déficit d’information, le Collectif des citoyens interroge le préfet, la directrice de l’ARS Mayotte et la directrice de l’hôpital, autour de ce qu’il qualifie d’ « opacité qui entoure la situation réelle de notre système sanitaire face au péril du coronavirus alimente une défiance délétère ».

Il demande la totale transparence « promise au sommet de l’Etat », sur « l’état de notre système sanitaire, des ses effectifs, des stocks disponibles en matériel et des renforts prévus avec un calendrier clair ».

Le Collectif des citoyens émet une échéance pour obtenir des réponses, ce mercredi 8 avril, « sans quoi nous n’excluons pas de nous tourner vers la justice ». Alors que l’OMS préconise désormais de tester à tout va, il interroge, « de combien de tests PCR dispose Mayotte ? »

Même question pour l’état des stocks en médicaments (curares, antibiotiques, hypnotiques, chloroquine, analgésiques…) à Mayotte pour le CHM et les pharmacies privées), également en équipement médical pour la réanimation et l’assistance respiratoire ou encore sur la quantité de personnels soignants qualifiés mobilisables sur l’île et leur état de santé. Une longue liste de questions, qui traduit l’inquiétude de ses signataires, provoquée par l’évolution des consignes sur le plan national, et des « messages contradictoires » localement, qui font état pour certaines d’un « tsunami » et pour d’autres, de la « non propagation du virus à Mayotte ».

Quelques réponses ont été données par Dominique Voynet ce lundi en conférence de presse.

