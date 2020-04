Covid-19 : 171 cas déclarés à Mayotte, dont 22 guéris

Situation sanitaire

o 171 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte dont 35 professionnels de santé, et 6 femmes enceintes

o Hospitalisations :

– 17 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 14 dans le service de médecine et 3 dans le service de réanimation

– Aucun enfant n’a été hospitalisé

– Depuis l’introduction du virus, 14 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile

o 22 patients sont officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes)

o 2 décès sont à déplorer chez des personnes dont l’état de santé était extrêmement fragile

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 1100 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Localisation des cas

Comme présenté hier, l’ARS, en collaboration avec Santé Publique France, publie une carte de répartition des cas confirmés à Mayotte. Il convient d’interpréter cette carte avec la plus grande prudence.

Encore aujourd’hui, les chaînes de transmission, identifiées à Mayotte, sont liées soit à une contamination intrafamiliale, soit à un milieu professionnel, soit à la participation à des activités sociales au mépris des consignes de sécurité (ex : enterrements, …)

L’ARS, en lien avec La Préfecture, travaille conjointement avec les villes pour prendre des mesures spécifiques (accès à l’eau, alimentation, prévention et sensibilisation de la population, respect du confinement, etc) pour limiter le risque de propagation du virus, et ainsi protéger les publics les plus fragiles.

Les efforts sur le confinement et le respect des gestes barrières doivent être maintenus avec le même engagement sur l’ensemble du territoire.

Lire le bulletin-informations-covid-13-07-04-20