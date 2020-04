Covid-19 – L’ARS toilette son système de comptage : Mayotte passe de 147 cas à 164 déclarés

Mayotte compte 164 cas de malades déclarés au Covid-19, dont 20% sont des soignants. 15 sont officiellement guéris. La commune de Bandrélé est une des zones les plus impactées. Le premier Centre d'isolement des malades est ouvert depuis ce week-end.

Rapportés aux 147 cas affichés ce dimanche, la lecture mathématique de 17 cas supplémentaires en un jour pour atteindre 164, ne tient pas selon Dominique Voynet. La directrice de l’ARS de Mayotte s’explique: “Le jour de la réalisation du test n’est pas celui de la publication du résultat. Par exemple, sur le graphique, il ne faut pas tenir compte du dernier jour où sont mentionnés peu de cas, mais regarder l’ensemble de la progression.” Et donc lisser les 17 nouveaux cas sur le week-end.

Une remise à niveau de la méthode qui aboutit donc sur un chiffre, celui de 164 malades déclarés du Covid-19 à Mayotte, dont 15 sont guéris. “Nous ne passons pas encore en phase 3 de l’épidémie, mais c’est limite dans certaines zones de l’île, dont Bandrélé”, indiquait Dominique Voynet, directrice de l’ARS, qui annonçait que l’internat du lycée de Tsararano est “reconfiguré en centre d’hébergement Covid, pour tous ceux qui ne peuvent s’isoler ou qui vivent avec des personnes âgées. Nous reviendrons sur ces sujets.

Situation sanitaire

“Parmi ces 164 cas, on compte 32 professionnels de santé et 4 femmes enceintes. 17 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 14 dans le service de médecine et 3 dans le service de réanimation. Aucun enfant n’a été hospitalisé

Depuis l’introduction du virus, 14 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile, 15 patients sont officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes). 2 décès sont à déplorer chez des personnes dont l’état de santé était extrêmement fragile

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 1000 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.” Lire bulletin-informations-covid-10-02-04-20

Le numéro vert local est accessible tous les jours, week-end compris, de 8h à 18h au 0 801 90 24 15 pour toute information non médicale (appel gratuit).