Covid-19 : 13 nouveaux cas, portant à 147 le nombre de malades déclarés, dont 14 guéri

Situation sanitaire

o 147 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte (dont 32 professionnels de santé)

o 15 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 12 dans le service de médecine et 3 dans le service de réanimation.

o 14 patients sont officiellement guéris

o 2 décès sont à déplorer chez des personnes dont l’état de santé était extrêmement fragile

“Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 900 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Des chaînes de transmission sont bien identifiées à Mayotte et sont liées soit à une contamination intrafamiliale, soit à un milieu professionnel, soit à la participation d’activités sociales au mépris des consignes de sécurité. C’est pourquoi l’ARS insiste sur la nécessité de respecter le confinement et d’appliquer au quotidien les mesures barrières pour limiter la propagation du virus et protéger les plus fragiles :

– Rester à son domicile et ne sortir que pour le strict nécessaire

– Se tenir à plus d’1 mètre les uns des autres

– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

– Tousser ou éternuer dans son coude

– Ne pas cracher par terre

– Ne pas serrer la main, ne pas faire la bise

Le numéro vert local est accessible tous les jours, week-end compris, de 8h à 18h au 0 801 90 24 15 pour toute information non médicale (appel gratuit)