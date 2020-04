Le député Mansour Kamardine testé positif au Covid-19

Il rapporte avoir suivi une “observance stricte” du confinement depuis plus de 2 semaines, mais évoque une réunion institutionnelle à laquelle il a participé, avec l’apparition 7 jours plus tard de symptômes grippaux et des signes de détresse respiratoire.

Les services de Santé Publique France sont sans doute en train d’identifier les participants à cette réunion, pour investiguer sur les cas contact.

“Aujourd’hui, encore plus qu’hier, je souhaite la généralisation des tests pour qu’un suivi personnalisé quotidien soit mis en place, ce qui évitera d’en arriver à l’hospitalisation de trop nombreuses personnes. En espérant sortir dès demain de l’hôpital et me remettre sur pied à 100% en quelques jours”. Il remercie les “remarquables équipes” du CHM.