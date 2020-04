Aide alimentaire : l’association “2 mains pour les enfants” en appui de la mairie de Mamoudzou

L’association 2 mains pour les enfants a réceptionné 100 sacs de 10k du riz et 100 kilo de farine ce matin a l’école du civisme Frédéric d’Achery à Convalescence. Un colis donné par la mairie de Mamoudzou à distribuer aux plus démunis. La distribution s’est faite sous la responsabilité du capitaine Chamassi, président de l’association.

“J’ai évidemment imposé le respect des distances de sécurité sanitaire, même davantage puisque 3 mètres séparaient les personnes présentes, les unes derrière les autres en file indienne”, nous explique-t-il. On peut compter sur l’officier pour ça ! Chaque bénévole était doté de masques et de gants. “La priorité a été donnée aux handicapés et femmes enceintes, puis les personnes les plus démunies.”

Mais en ces temps de pénurie alimentaire, la nouvelle s’est vite répandue dans les quartiers Convalescence et Vétiver, et l’offre s’est révélée insuffisante, créant des frustrations. “Nous avons eu au total 350 familles de 10h à midi ce vendredi, là où la capacité des provisions se limitait à 100.” Face à la difficulté d’identifier qui était dans le besoin a conduit à privilégier les parents dont les enfants fréquentent l’école du Civisme Frédéric d’Achery. “La mairie a promis de livrer d’autre sacs du riz la semaine prochaine.”