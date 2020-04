Reconfiguration de l’opération de distribution de 30.000 collations scolaires

Ce sont 30.000 élèves qui devaient recevoir une collation ce vendredi matin dès 6h30, et qui restent en attente. La préfecture demande aux communes de prendre le relais. Obligées de récupérer le bébé, elles critiquent la forme et tentent de s’organiser.

L’opération telle qu’elle avait été envisagée d’une distribution de la collation scolaire encadrée par l’armée a été annulée ce jeudi soir dans la soirée. Officiellement en cause, la crainte de gros rassemblements vecteurs de contamination, « des élus qui étaient partenaires, nous ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs de maitriser le flux », nous rapporte le sous-préfet chargé de la cohésion sociale, Jérôme Millet, qui supervisait l’opération. Pour lui, la méthode retenue n’était pas adaptée, « choisir les élèves inscrits à la Prestation d’Aide à la Restauration Scolaire, la PARS, c’était prendre le risque de passer à côté de ceux qui sont vraiment en besoin. Certains bénéficiaires sont issus de famille qui ont les moyens, quand d’autres qui n’ont rien, n’y sont pas inscrits ». Dommage que la réflexion n’ait pas été menée en amont.

La collation comprenant entre autre un sandwich, une barre de céréales et un produit laitier, stockée chez Panima, doit maintenant être distribuée, sous peine d’être perdue. Ce jeudi soir, la préfecture a donc changé son fusil d’épaule en impliquant les communes et des associations : « Nous avons intégré des communes qui ne figuraient pas sur le dispositif initial, comme Chirongui, et les associations qui vont les épauler. » Les Gardiens du Littoral, Mouvement pour une Alternative Non-Violente (MAN), Mlia Istawi, Solidarité Mayotte, ont ainsi été mise dans la boucle.

« Sinon ça va partir à la poubelle ! »

Rapportées aux 17 communes, ce sont plus de 1.700 distributions qui doivent se faire dans chacune. « Mais toutes n’ont pas répondu présent », nous informe Jérôme Millet.

A Koungou, le DGS, Alain Manteau, est furieux : « La préfecture nous a contactée hier au soir à 20h à la suite de l’interrogation des maires sur l’organisation de la distribution. Ils nous ont demandé de nous en charger, mais j’ai très peu de temps pour me retourner ! » Surtout que Koungou déroule actuellement sa propre opération de distribution de panier repas sur 3 jours. « C’est pas compliqué, si on ne vaut pas que ça parte à la poubelle, il faut que je m’organise », maugrée-t-il entre deux coups de fil pour mettre tout ça en place.

Il va donc récupérer 1.600 sachets repas de la collation, en plus des 200 panier repas préparés par la mairie, « et je vais tacher d’organiser la même chose samedi avec 3.000 à 4.000 collations. » La distribution ne se fera plus devant le collège, « nous allons dans les villages, avec ce risque d’avoir tous les déçus du report de distribution de collations, venir en nombre. » La préfecture a donc demander à l’armée de venir en renfort, « des militaires viennent d’arriver », nous indique Alain Manteau.

Anne Perzo-Lafond