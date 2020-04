128 cas de coronavirus confirmés ce vendredi

Avec 12 nouveaux cas dépistés, le bilan de l’épidémie de coronavirus grimpe à 128 cas au total, selon un décompte fourni quotidiennement par l’Agence régionale de santé.

14 patients sont actuellement hospitalisés au CHM, soit 11 en médecine et trois en réanimation. Deux décès sont à déplorer et 13 patients ont été officiellement déclarés guéris.

Les patients infectés ont de 12 à 93 ans. L’âge médian des patients est de 43 ans.

“Pour tenter de contenir au maximum la propagation du virus, l’ARS et Santé Publique France poursuivent leurs enquêtes pour comprendre l’origine des contaminations, mais surtout en éviter d’autres, en établissant une liste de personnes que les malades pourraient avoir contaminées.

On parle de cas « contact » :

› si vous avez partagé le même lieu de vie que le patient malade lorsque celui-ci présentait déjà des symptômes

› si vous avez eu un contact direct, en face-à-face, à moins d’un mètre avec une personne malade au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion

› si vous vous êtes rendu à des obsèques et que vous avez serré la main ou embrassé la famille et les amis du défunt

› si vous avez été en contact à moins d‘un mètre avec un malade (toux, éternuement) dans un espace confiné (cabinet médical, taxi, voiture)

Quand ces personnes « contacts » sont identifiées par les équipes de suivi de Santé Publique France, elles sont surveillées pendant 14 jours avec un confinement à domicile et une nécessité d’appliquer strictement les gestes barrières.”