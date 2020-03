ORGANISME ACHETEUR :

Ville de MTsangamouji (976)

Correspondant : Hounaifi AHAMADA, 1 place de la Mairie, 97600 M’tsangamouji, FRANCE.

Tél. +33 269621520. Fax +33 269620021. Courriel : dst@mairiedemtsangamouji.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

MISSION DE CONTRÔLEUR TECHNIQUE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PLATEAU SPORTIF DE

CHEMBENYOUMBA

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Lieu principal d’exécution : CHEMBENYOUMBA 97650 MTSANGAMOUJI

Classification CPV : 71631400

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

OPTIONS :

Construction du vestiaire sous gradin (cf. CCP)

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges

(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Mercredi 15 avril 2020 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Date d’envoi du présent avis :

31 mars 2020