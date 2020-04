Forte baisse des prix à la pompe en avril en raison de la paralysie de l’économie mondiale

Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie, notamment ses articles R. 671-23 à R. 671-37 et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Ainsi, les éléments d’évolution des prix des carburants et du gaz qui tiennent compte des conditions réelles du marché, sont pris en compte, notamment la parité euro/dollar et la cotation des produits à l’importation.

Les prix à Mayotte sont ainsi fixés :

Supercarburants sans plomb : 1,38 € / litre (- 16 centimes par rapport à mars)

Gazole : 1,16 € / litre (- 12 cents)

Pétrole lampant : 0,72 € / litre (-13 cents)

Mélange détaxé : 0,85 € / litre (- 16 cents)

GO Marine : 0,77 € / litre (- 13 cents)

La bouteille de gaz de 12kg est de 23 euros (- 1 euro)

Les cotations des produits pétroliers importés sont en baisse de 38,31 % pour l’essence sans plomb et le mélange détaxé, de 29,74 % pour le gazole et le pétrole lampant, et de 32,77 % pour le G.O Marine.

Ces fortes baisses sont directement imputables au développement du coronavirus covid-19 sur l’ensemble du globe, entraînant une forte baisse de l’activité économique au niveau mondial.