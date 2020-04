Coronavirus : la barre de la centaine de cas franchie

A Mayotte, 7 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés, portant désormais à 101 le nombre total de malades déclarés depuis le début de l’épidémie, rapporte l’ARS Mayotte dans un communiqué.

Situation sanitaire

o 101 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte

o 11 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 9 dans le service de médecine et 2 dans le service de réanimation.

o 10 patients sont officiellement guéris

o Un décès est à déplorer chez une personne dans un état de santé extrêmement fragile

A La Réunion, 23 nouveaux cas portent à 247 le nombre de malades depuis le début de l’épidémie.

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 650 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Des cas sont identifiés sur l’ensemble du territoire et les cas groupés mettent en évidence des contaminations secondaires au contact de cas confirmés.

Qui doit utiliser les masques ?

Depuis le début de la crise, les masques FFP2 et les masques chirurgicaux sont réservés :

o aux professionnels de santé hospitaliers du CHM et aux établissements médico-sociaux

o aux professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes)

o aux personnes qui interviennent auprès des patients fragiles à domicile

o aux pompiers lors d’interventions sur des personnes

o aux ambulanciers, qui assurent des transports à la demande du centre 15

Un réassort de masques chirurgicaux et FFP2 a été livré cette semaine.

Pour rappel à la population : L’ARS de Mayotte rappelle que porter des gants est dangereux car ils servent de support au virus. Le port des gants ne doit être utilisé que dans des situations très spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque). Ce sont les gestes barrières (se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation) et les mesures de distanciation sociale qui sont efficaces.

Lire bulletin-informations-covid-9-01-04-20

Le respect des mesures de confinement et les restrictions à la circulation des personnes, indispensables pour empêcher la diffusion du virus compliquent l’accès aux moyens de subsistance des populations les plus fragilisées.

Or, celles-ci doivent faire l’objet d’un intérêt particulier afin de garantir leurs besoins les plus fondamentaux.

Plusieurs actions sont mises en place, dont un appel auprès des associations, en lien avec les CCAS et la politique de la ville, pour réaliser des actions de soutien au plus près des populations (accès à l’eau à l’aide des bornes fontaines et soutien alimentaire). Ces actions de soutien sont réalisées dans le respect des mesures de confinement et des gestes barrières. Pour en savoir plus : Site de la Préfecture de Mayotte