SMAE : fermeture de l’espace clientèle

Face à la propagation de l’épidémie de coronavirus et suivant l’application du décret 2020-260 du 16 Mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, la SMAE ferme l’espace d’accueil clientèle, “et ce jusqu’à nouvel ordre”.

Dans le cadre de la santé publique et sur accord de l’Agence Régionale de la Santé Océan Indien et de la Préfecture de Mayotte, seule la vente/rechargement des cartes Bornes Fontaines monétiques seront autorisés les mardi et vendredi de 7h à midi.

“Notre effectif étant réduit, l’accueil se fera par groupe de 5 personnes maximum.

Un accueil téléphonique sera maintenu au 0269 61 11 42 aux horaires habituels d’ouverture des bureaux pour toutes les diverses interventions.

Les factures de consommation d’eau potable peuvent être réglées SANS AUCUN FRAIS dans tous les bureaux de Poste de Mayotte (si ces derniers maintiennent l’accueil du public) ainsi que sur notre site www.mahoraisedeseaux.com en créant votre espace client. (Si vous n’êtes pas en possession de vos identifiants, merci de nous adresser un mail à l’adresse contact@mahoraisedeseaux.com)

Les demandes de souscription de contrat – de résiliation et réclamation peuvent nous être

transmises par mail à l’adresse contact@mahoraisedeseaux.com ou par courrier à notre boîte postale BP 22 – ZI de Kawéni – 97600 Mamoudzou.

Les demandes de travaux de branchement peuvent être adressées par mail à l’adresse travauxbranchement@mahoraisedeseaux.com