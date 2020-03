Coronavirus : 12 nouveaux cas, portant à 94 le nombre de malades déclarés depuis le début de l’épidémie

A Mayotte, 12 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés, portant désormais à 94 le nombre total de cas, rapporte l’Agence Régionale de Santé. Le nombre de cas quotidien est donc quasiment constant pour l’instant.

Situation sanitaire :

o 94 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte

o 10 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 8 dans le service de médecine et 2 dans le service de réanimation.

o 10 patients sont officiellement guéris

o Un décès est à déplorer chez une personne dans un état de santé extrêmement fragile

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 500 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM. Bilan des cas investigués (au 29 mars) :

o Cas importés : 17 cas

o Contact avec un cas confirmé Covid-19 : 15 cas

o Exposition probable à un cas confirmé Covid-19 : 16 cas

o Cas en cours d’investigations : 26 cas

Comme promis, l’ARS nous livre des données plus précises sur les cas recensés. Il y a légèrement plus d’hommes, 56,8%, contre 43,2% de femmes, avec une moyenne d’âge de de 42 ans. Les professionnels de santé sont impactés à 28,3%.

Des mineurs ont été contaminés, 2,7% des malades ont moins de 14 ans, soit entre 2 et 3 jeunes, 58,1% ont entre 15 et 44 ans, donc la plus forte tranche, 36,5% ont entre 45 et 65 ans, et 2,7% ont 65 ans et plus.

Analyse des cas :

“Aujourd’hui, la très grande majorité des cas identifiés sont des cas de contamination directe par des cas importés ou des contacts de cas importés.

Des chaînes de transmission ont été signalées à Mayotte et sont liées soit à une contamination intrafamiliale, soit à un milieu professionnel, soit à la participation d’activités sociales au mépris des consignes de sécurité.

Il faut le redire encore et encore : le vaccin contre le covid-19 n’existe pas.

Le confinement n’est ni facile ni agréable. Mais plus que jamais, il s’impose – avec le respect des mesures barrières – comme la mesure de protection la plus efficace contre la propagation du virus.” Lire le bulletin-informations-covid-8-31-03-20

N° VERT LOCAL : Le numéro vert local est accessible tous les jours, week-end compris, de 8h à 18h, au 0 801 90 24 15, pour toute information non médicale (appel gratuit)

Cellule D’écoute Psychologique au CHM

– L’actualité liée à l’épidémie Covid-19 vous angoisse ?

– Vous vivez mal le confinement ? Vous ou l’un de vos proches êtes malades et vous avez des inquiétudes ?

– Vous êtes épuisé par le stress que vous vivez au travail ?

📞 Appelez le : 02.69.63.65.30 7j/7 de 8h à 20h

Des psychologues, psychiatres et aides-médico-psychologiques sont à votre écoute, en français, shimaoré et kibushi.