Contrôle continu du bac : copies disponibles en ligne

"Depuis ce lundi, dans la plupart des académies dont Mayotte, les élèves peuvent consulter leurs copies corrigées et annotées de la première session des épreuves communes de contrôle continu. Ils pourront avoir accès à ces dernières en se connectant sur leur espace candidat. Ils y trouveront un document contenant les différentes notes et les procédures de téléchargement de leurs épreuves corrigées et annotées par les enseignantes et enseignants."

Le rectorat de Mayotte informe de la mise à disposition des copies du contrôle continu du baccalauréat en ligne

“Le Recteur tient à adresser ses remerciements à l’ensemble des personnels, enseignants et administratifs. Malgré les nombreuses contraintes et le contexte actuel, ces derniers se sont mobilisés pour mettre à disposition ces copies et annotations qui vont permettre aux élèves de progresser.”