Confinez-vous, vous êtes filmés !

Afin de s’assurer du respect des mesures de confinement et de couvre-feu, “notamment par la partie de la population qui semble ne pas se sentir concernée en dépit de la gravité de la situation sanitaire”, la ville de Mamoudzou met en œuvre des technologies de pointe pour la surveillance appuyée de son territoire.

A compter du mercredi 1er avril 2020, et pour une durée d’au moins 15 jours, les forces de l’ordre de la Police Municipale de Mamoudzou se verront renforcées par un appui aérien.

La surveillance par drone permettra à la Police Municipale de Mamoudzou d’avoir un constat fiable et en temps réel de la situation, d’adapter sa réponse et ses actions, de diffuser un message de prévention directement au-dessus des zones survolées à l’aide de haut-parleurs embarqués, dans le but de faire respecter au mieux les mesures pour protéger la population.