Comment joindre la Maison des Personnes handicapées

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, la MDPH de Mayotte, comme toutes les autres structures de ce type, est fermée au public suite aux mesures prises par le Gouvernement en lien avec l’Assemblée des départements de France. Elle reste toutefois fonctionnelle.

L’objectif de ces mesures consiste, rappelons-le, à :

• Limiter les risques d’exposition au virus des personnes en situation de handicap, dont l’état de santé les rend plus fragiles et vulnérables aux complications de santé

• Assurer une continuité de service auprès des personnes en situation de handicap pour éviter toute situation de ruptures de droits.

Ainsi, depuis le début du confinement et comme annoncé sur notre page Facebook dès le 16 mars 2020, la MDPH de Mayotte poursuit ses activités par l’intermédiaire du télétravail :

• L’accueil physique est suspendu mais la MDPH reste joignable par téléphone au 0269 62 96 20 de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 7h30 à 12h00.

• Et par mail sur accueil@mdph976.fr / zainaba.mohamed@mdph976.fr

• Pour les personnes ayant une déficience auditive, un numéro de portable est mis à leur disposition. Ainsi les demandes peuvent être envoyés au 0639 28 71 10.

• Pour toutes demandes relatives à un projet professionnel, la référente insertion professionnelle est à votre disposition pour vous apporter les réponses nécessaires. Il vous suffit d’adresser les demandes à nadia.ahmed-allaoui@mdph976.fr

• Un suivi à distance des demandes a été mis en place selon le moyen le plus adapté à chaque situation : téléphone, message électronique…

• Les demandes de prestation de compensation du handicap doivent être, dans ce cadre, traitées sans délai

• La MDPH de Mayotte a adapté les modalités de fonctionnement des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à la situation pour permettre les décisions urgentes.

Nous invitons notre public et nos partenaires respectifs à nous contacter par téléphone ou par mail pour toutes les demandes relatives au handicap. La direction et le personnel de la MDPH vous soutiennent dans ce moment difficile et restent à votre entière disposition.”