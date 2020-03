Coronavirus : 8 nouveaux cas, portant à 82 le nombre total de malades déclarés depuis le début de l’épidémie

Au 29 mars à 19h, l’ARS recensait 10 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 7 dans le service de médecine et 3 dans le service de réanimation. 2 patients anciennement hospitalisés sont rentrés à domicile. 10 patients sont officiellement guéris. Sur la France entière, le rapport de malades guéris sur le nombre de cas est de 7.202 sur 40.174. Aucun décès déclaré à ce jour

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, 479 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Nous sommes toujours plus impacté que La Réunion en ramenant les cas au nombre d’habitants. Pour environ 300.000 habitants à Mayotte (donnée du recensement INSEE 2017 actualisée avec un taux de croissance de 3,8% par an), les 82 cas portent à 0,027% la proportion de personnes atteintes contre 0,023% à La Réunion. Qui enregistrait ce dimanche soir 24 nouveaux cas (une hausse proportionnelle à celle de Mayotte), soit 207 cas pour environ 880.000 habitants.

L’autre département français de l’océan Indien dispose de statistiques plus précises, en indiquant le nombre de cas importés, le nombre de transissions locales, et les cas indirectement liés aux cas importés. Une coupe de la population atteinte est également proposée, avec le nombre de mineurs (6) et de majeurs (153), ainsi que les tranches d’âge.

L’ARS de Mayotte rappelle la conduite à suivre pour protéger les plus fragiles, en lien étroit avec les médecins du CHM, notamment sur le respect des mesures de confinement et les gestes barrières pour éviter la dissémination du virus et protéger les plus fragiles :

– Rester à son domicile et ne sortir que pour le strict nécessaire

– Se tenir à plus d’1,5 m les uns des autres

– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

– Tousser ou éternuer dans son coude

– Ne pas cracher par terre

– Ne pas serrer la main, ne pas faire la bise

Le numéro vert local est accessible tous les jours, week-end compris, de 8h à 18h au 0 801 90 24 15 pour toute information non médicale (appel gratuit)