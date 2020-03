Sada s’affiche sur Facebook et whatsapp pour fournir la population en produits frais

Le subtil équilibre entre le confinement de la population et la recherche de produits frais permettant de s’alimenter et de soutenir la filière agricole est l’objectif recherché.

La maire de Sada tente de maintenir l’activité des petits agriculteurs de sa commune. Anchya Bamana a notamment mis en place des outils de communication pour faciliter l’approvisionnement de la population en produits agricoles, fruits, légumes, œufs, poulets. Elle nous informe de la création d’un groupe Facebook « Colis paysan fruits, légumes et œufs à Sada et communes du Centre-Ouest », et d’un groupe Whatsapp « Colis Paysan Sada »

Ces groupes permettent à la population de Sada d’avoir un espace d’échanges avec ses agriculteurs pour des commandes d’œufs et de produits agricoles. Ces commandes sont livrées à domicile par les professionnels durant cette période de crise.

« Une décision que nous avons prise à la suite des mesures de confinement. Nous organisons les commandes et la livraison sans qu’il n’y ait de rassemblement de la population. L’objectif est de trouver le juste équilibre entre la préservation de la santé de chacun et le maintien d’un minimum d’activité pour soutenir nos agriculteurs », nous indique Anchya Bamana au téléphone.

Pour toute information ou commande, il faut contacter l’ancien président de la Chambre d’agriculture, Dani Salim au 0639 94 53 44. Plusieurs liens permettent d’y accéder, le facebook de « Colis-paysan », ou le whatsapp.

A.P-L.