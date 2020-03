La Poste : distribution du courrier trois fois par semaine

Une nouvelle organisation permettant le maintien de la distribution du courrier, des colis et des petites marchandises est mise en place.

A partir de lundi 30 mars, la distribution sera assurée trois jours par semaine, à savoir mercredi, jeudi et vendredi.

Pour garantir la livraison à domicile des lettres recommandées et colis, les process clients sont modifiés. Les échanges de SMS remplaceront les signatures sur smartphone, pour éviter tout contact et déplacement du client. Le facteur enverra ce message : « J’ai un colis ou une lettre recommandée (LR) à vous remettre contre signature. Avec les consignes liées au Coronavirus, m’autorisez-vous à déposer dans votre boîte aux lettres votre colis, ou LR ? (Photo ci-jointe). J’attends un retour SMS de votre part pour confirmation. Merci. »

Par ailleurs, les 2 carrés professionnels seront ouverts également du mercredi au vendredi aux horaires habituels suivants : Carre PRO de kaweni : 7h à 17h, Carre PRO de Chirongui : 8h30 – 11h15 et 13h15- 14h30

La Poste rappelle que les déplacements en bureau ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. Les facteurs sont tous mobilisés pour distribuer les objets et colis à domicile.

Les professionnels et clients de boites postales

Le Courrier des entreprises fermées ou sans possibilité de remise à l’adresse fera l’objet d’une conservation gracieuse pouvant, selon la nature du produit s’étendre à 5 jours ouvrables au-delà de la période de confinement.

Les boîtes postales situées dans les bureaux de poste fermés sont momentanément inaccessibles. Afin d’assurer la continuité du service, le facteur proposera aux clients de distribuer leurs courriers à domicile.

De nombreux services accessibles à distance

La Poste est également accessible à distance, depuis chez soi, pour réaliser la majorité des opérations. Les clients peuvent être accompagnés par téléphone au 3631 pour Les particuliers et au 3634 pour Les professionnels.

Pour l’envoi des courriers et colis, sur le site laposte.fr, il est possible de réaliser depuis chez soi :

– l’impression de timbres et d’étiquettes Colissimo

– l’envoi de lettres recommandées en ligne à valeur juridique

– le transfert temporaire de courrier à une nouvelle adresse

Le maintien des services priorisés ne pourra être assuré que si l’ensemble des conditions de sécurité des postiers sont réunies.

Ces nouvelles organisations s’adapteront à l’évolution du contexte sanitaire en permanence et feront l’objet d’une information spécifique aux postiers et à l’ensemble de la population rapidement.