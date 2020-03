Arrêt des liaisons aériennes vers Mayotte dès ce samedi

Le renforcement des restrictions de voyages de et vers Mayotte et la Réunion conduisent Air Austral à une réduction de son programme. Seule la liaison Réunion-Paris est maintenue.

La compagnie Air Austral annonce la suspension immédiate de toutes les liaisons de et vers Mayotte. Un maximum de 2 vols par semaine reste autorisé sur la ligne Réunion-Paris

“Au regard de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, et pour limiter encore les risques de propagation, le gouvernement a décidé ce jour de renforcer considérablement les restrictions de voyages entre la France Métropolitaine et ses territoires de Mayotte et de La Réunion. Il est demandé aux compagnies aériennes de se conformer sans délais à ces exigences fondamentales dans la lutte contre l’épidémie et d’adapter en conséquence leur activité”, explique la compagnie.

Les décisions suivantes s’imposent ainsi à Air Austral et entrent en application immédiate :

➢Vers Mayotte, la situation sanitaire impose des restrictions lourdes. Aucun déplacement en dehors de ceux autorisés par le Préfet , les malades et les professionnels de santé , ne pourront être effectués. Air Austral doit ainsi suspendre dès aujourd’hui ses liaisons Mayotte<>Réunion et Mayotte<>Paris et procéder en conséquence à l’annulation immédiate de tous les vols prévus.

➢ Entre la Réunion et Paris seuls deux vols par semaine pourront être maintenus par Air Austral, et ce pour répondre aux besoins de transport et de déplacements strictement nécessaires et fondamentaux sous contrôle des autorités de l’Etat.

La compagnie procède actuellement au réajustement à la baisse de son programme entre La Réunion et Paris. Les passagers concernés seront contactés par la compagnie. Elle rappelle par ailleurs à ses passagers que sur demande du gouvernement, seuls les déplacements répondant aux 3 critères ci-dessous seront autorisés :

• Déplacement pour motif familial impérieux.

• Déplacement pour motif de santé impérieux.

• Déplacement professionnel insusceptible d’être différé

Marche à suivre :

Lorsque cela est possible Air Austral recommande vivement à sa clientèle de procéder au report de son voyage bénéficiant des mesures commerciales largement assouplies qu’elle a pu mettre en place.

Tous les passagers concernés par ces annulations imposées ne pourront être transportés. Ils se verront proposer par Air Austral une mise en avoir automatique d’une valeur équivalente à la valeur initiale de leur billet et remboursable au bout de 1 an en cas de non utilisation.

“Air Austral pourra continuer à traiter les vols sanitaires ou gouvernementaux”. Une information importante en cas de nécessité d’evasan

“Nous rappelons que notre service d’accueil téléphonique reçoit un nombre considérable d’appels et regrettons de ne pouvoir tous les traiter dans un délai raisonnable. Nous nous excusons par avance du délais d’attente. Nous invitons notre clientèle à faire une demande de modification de dates de vols ou une demande d’avoir directement en ligne

Nous avions relaté des déficiences qui entouraient l’arrivée des passagers à Mayotte, et qui nécessitait de s’organiser en plaçant en quatorzaine les arrivants dans une zone dédiée. Le décision d’arrêt des vols a été préférée.

A Paris, l’aéroport d’Orly a annoncé sa fermeture à compter du 31 mars.