Coronavirus : 8 nouveaux cas, portant à 50 le nombre de malades déclarés

Ce vendredi, 8 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 sont déclarés à Mayotte, portant désormais à 50 le nombre total de cas. Rapporté au nombre d'habitants, l'île est plus touchée que La Réunion. La maladie frappant sans distinction d'âge ou d'origine, chacun est prié de respecter les gestes de distanciation.

Parmi l’ensemble de ces 50 cas avérés, 3 sont actuellement hospitalisés au Centre Hospitalier de Mayotte, dont 2 toujours en réanimation. Aujourd’hui, 4 personnes sont officiellement guéries. Un petit couac de l’ARS hier avait revu le nombre de cas à 41, “mais un nouveau cas était tombé entretemps, donc il y avait bien 42 cas hier”, nous explique-t-on.

Le nombre de nouveaux cas porte sur ceux qui viennent de se déclarer, c’est donc une photo de l’épidémie d’il y a environ une semaine.

En effectuant un bref calcul, rapporté à 300.000 habitants en 2020 (chiffre arrondi pour 2020, que nous avons réactualisé avec les 3,8% de croissance annuelle de la population à partir des 257.000 habitants recensés par l’INSEE en 2017), les 50 cas avérés de Covid-19 touchent donc 0,016% de la population, contre 0,015% à La Réunion où sont déclarés 135 cas ce vendredi (population réactualisée à 872.000 pour La Réunion).

“Au stade 2, l’objectif est d’abord de freiner la propagation du virus et de contenir l’évolution de la maladie sur l’île. Cela est d’autant plus important que la maladie peut toucher indistinctement toutes les personnes, quel que soit leur origine, leur sexe ou encore leur âge. A ce sujet, l’exemple de la métropole, où des adolescents et jeunes adultes sont également contaminés, doit maintenir en alerte l’ensemble des habitants de Mayotte.”

Le Mistral, un navire porteur de matériel médical

Suite à l’annonce d’Emmanuel Macron, le Mistral, porte hélicoptère de l’armée française, devrait arriver début avril à La Réunion et venir en soutien dans la zone Océan Indien. Ce navire militaire n’a pas vocation à disposer d’équipes médicales ou de matériels à bord. Mobile dans la zone, il va surtout permettre d’acheminer du matériel médical et de rapatrier les Français isolés à l’étranger.

Les gants, de faux amis

L’ARS de Mayotte rappelle en outre qu’il est inutile de porter des gants, “c’est une fausse protection, on se touche le visage avec, une fois par minute et on se contamine en les enlevant”, explique Dominique Voynet sur le site de l’ARS. Lire le dernier bulletin-informations-covid-7-27-03-20

Organisation d’un service de garde dans les pharmacies de l’île

Pour renforcer la continuité du fonctionnement du système de santé, un service de garde a été mise en place avec les pharmacies de l’île, à partir de ce week-end et ce jusqu’au 20 avril :

– Samedi de 16h à 18h

– Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Vous pouvez consulter Liste des pharmacies de garde